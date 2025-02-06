Ростех впервые показал отечественный двигатель для комсомольского «Суперджет-100»

Презентация двигателя ПД-8 для импортозамещённого отечественного лайнера SJ-100, который производится на заводе в Комсомольске-на-Амуре, стало главным событием выставки-форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», двухконтурная турбовентиляторная силовая установка была создана на предприятии «ОДК-Сатурн».
По информации пресс-службы госкорпорации «Ростех», двигатель ПД-8 изготовлен с применением новейших отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. При его строительстве применялся опыт создания более мощной установки ПД-14.
Ожидается, что уже в ближайшее время двигатель впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения лётных испытаний.
— Всего несколько стран в мире способны строить собственные авиадвигатели, и Россия в их числе. ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100 демонстрируется широкой общественности впервые. Работы над проектом выходят на финишную прямую — идут необходимые испытания. Одновременно мы разворачиваем мощности для серийного производства, — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Отметим, что в рамках выставки-форума NAIS также прошла пленарная дискуссия, на которой выступил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха — он рассказал об актуальном статусе реализации гражданских программ корпорации. По его словам, серийное производство ПД-8 начинается уже сейчас, чтобы после получения необходимых сертификатов одобрения оперативно начать поставки двигателей.
Также в числе важных задач остаётся поддержание текущего парка отечественных самолетов SSJ-100, которые в настоящее время находятся в парке семи российских авиакомпаний. В общей сложности авиалайнеры уже выполнили больше 977 тысяч полётов. ОАК занимается локализацией ремонта и импортозамещением комплектующих иностранного производства. Так, с февраля 2022 года их количество увеличилось до 311 наименований.