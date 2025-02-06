Ростех впервые показал отечественный двигатель для комсомольского «Суперджет-100»

Также в числе важных задач остаётся поддержание текущего парка отечественных самолетов SSJ-100, которые в настоящее время находятся в парке семи российских авиакомпаний. В общей сложности авиалайнеры уже выполнили больше 977 тысяч полётов. ОАК занимается локализацией ремонта и импортозамещением комплектующих иностранного производства. Так, с февраля 2022 года их количество увеличилось до 311 наименований.