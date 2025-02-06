Китай стал главным импортером леса из Красноярского края

Древесину из Красноярского края поставляют в 13 стран. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
За первый месяц 2025 года из Красноярского края экспортировали 450 тысяч кубометров деловой древесины и пиломатериалов, в том числе 247 тысяч круглого леса.
Основной объем экспорта приходится на пиломатериалы — это более 90% от всей вывозимой за пределы страны лесопродукции.
Лесопродукцию из края везут в 13 регионов. Главный импортер — Китай. На него приходится 89% от всего объема экспортированной лесопродукции.
При внутренних перевозках за первый месяц проконтролировано 203 тысячи кубометров пиломатериалов, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что в Таджикистан не допустили ввоза зараженной древесины.