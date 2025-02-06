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Китай стал главным импортером леса из Красноярского края

Больше всего пиломатериалов из Красноярского края отправляют в Поднебесную.

Источник: Freepik

Древесину из Красноярского края поставляют в 13 стран. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

За первый месяц 2025 года из Красноярского края экспортировали 450 тысяч кубометров деловой древесины и пиломатериалов, в том числе 247 тысяч круглого леса.

Основной объем экспорта приходится на пиломатериалы — это более 90% от всей вывозимой за пределы страны лесопродукции.

Лесопродукцию из края везут в 13 регионов. Главный импортер — Китай. На него приходится 89% от всего объема экспортированной лесопродукции.

При внутренних перевозках за первый месяц проконтролировано 203 тысячи кубометров пиломатериалов, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в Таджикистан не допустили ввоза зараженной древесины.