В Перми открыли новое производство ракетных двигателей

Площадь нового производственного корпуса — более 44 тысячи квадратных метров. Её занимают четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. По плану работать там будут 800 человек — сейчас «Протон-ПМ» переводит туда персонал и оборудование с другой площадки.