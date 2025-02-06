В Перми открыли новое производство ракетных двигателей

В микрорайоне Новые Ляды города Перми открыли новую производственную площадку компании «Протон-ПМ», где будут создавать двигатели для ракет-носителей семейства «Ангара», рассказали в правительстве Пермского края.
«Протон-ПМ» входит в структуру НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос», так что помимо главы Прикамья Дмитрия Махонина в церемонии открытия нового производства приняли участие и глава НПО «Энергомаш» Иван Краснов, и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, а также старший вице-президент «Промсвязьбанка» Сергей Добрин.
Площадь нового производственного корпуса — более 44 тысячи квадратных метров. Её занимают четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. По плану работать там будут 800 человек — сейчас «Протон-ПМ» переводит туда персонал и оборудование с другой площадки.
Новый объект должен обеспечить серийное производство двигателей РД-191 для ракет семейства «Ангара» — это приоритетный проект Пермского края, часть программы сотрудничества региона с «Роскосмосом».