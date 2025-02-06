Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми открыли новое производство ракетных двигателей

Площадка «Протон-ПМ» появилась в Новых Лядах.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В микрорайоне Новые Ляды города Перми открыли новую производственную площадку компании «Протон-ПМ», где будут создавать двигатели для ракет-носителей семейства «Ангара», рассказали в правительстве Пермского края.

«Протон-ПМ» входит в структуру НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос», так что помимо главы Прикамья Дмитрия Махонина в церемонии открытия нового производства приняли участие и глава НПО «Энергомаш» Иван Краснов, и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, а также старший вице-президент «Промсвязьбанка» Сергей Добрин.

Площадь нового производственного корпуса — более 44 тысячи квадратных метров. Её занимают четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. По плану работать там будут 800 человек — сейчас «Протон-ПМ» переводит туда персонал и оборудование с другой площадки.

Новый объект должен обеспечить серийное производство двигателей РД-191 для ракет семейства «Ангара» — это приоритетный проект Пермского края, часть программы сотрудничества региона с «Роскосмосом».

экономика