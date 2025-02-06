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Россия в 10 раз нарастила импорт специй и пряностей из Казахстана

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Россия в 10 раз нарастила импорт специй и пряностей из Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Произошло это резко и всего за 11 месяцев 2024 года, объем составил 7,3 тысячи тонн.

Большую часть российского импорта составляют готовые наборы молотых специй — в отчетном периоде на них пришлось 94% отгрузок. Они и обеспечили столь внушительный прирост импорта. При этом, Россия является крупнейшим покупателем таких продуктов у Казахстана.

Среди других статистически заметных российских покупок у соседней республики — дробленый и молотый перец в объеме 372 тонны, а также 33 тонны корицы. У остальных пряностей объемы не столь велики: например, в отчетном периоде было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.

экономика