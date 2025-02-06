Россия в 10 раз нарастила импорт специй и пряностей из Казахстана

Среди других статистически заметных российских покупок у соседней республики — дробленый и молотый перец в объеме 372 тонны, а также 33 тонны корицы. У остальных пряностей объемы не столь велики: например, в отчетном периоде было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.