Капремонт моста через реку Тула за 558 млн стартовал в Новосибирске

Мост, построенный в 1962 году, был признан в неудовлетворительном состоянии в сентябре 2023 года, а в мае 2024 эксперты отметили его аварийное состояние. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел совещание по ремонтным работам на мосту по улице Петухова, которые уже начались с выбором подрядчика. Разработкой проектной документации занималось МКУ «Гормост», а контракт на выполнение подписан с ООО «ПК Мост-ВекторГрупп», сообщает мэрия Новосибирска.