В группе «Продо» объяснили покупку омского элеватора с причалом

Согласно открытым источникам, АО «Хлебопродукт» образовано еще в 1922 году. После ряда преобразований в конце 1992 года стартовала деятельность АО «Омскхлебопродукт» в его текущем юридическом статусе. Согласно данным ФНС, по состоянию на 2023 год среднесписочная численность сотрудников предприятия — 109 человек, в указанный период зарегистрирована чистая прибыль в 12,3 миллиона рублей при выручке свыше 511 миллионов рублей. Известно, что в числе имущественных активов компании — в том числе причал.