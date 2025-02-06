В группе «Продо» объяснили покупку омского элеватора с причалом

«Приобретение актива позволит группе “Продо” значительно увеличить объемы хранения и переработки зерна, а также придать дополнительный импульс экспортному направлению по поставкам зерновых», — называется причина заключения сделки в официальной публикации.
Финансовая сторона вопроса не раскрывается.
По данным ГК «Продо», мощность элеватора позволяет принимать в сутки до 5 тысяч тонн зерна из автотранспорта и около 2,4 тысячи тонн при выгрузке из ж/д транспорта. Наряду с этим в публикации обращается внимание на наличие у АО «Омскхлебопродукт» статуса экспортера зерновых в страны Таможенного союза.
Озвучены планы на модернизацию производственных мощностей с внедрением современных технологий, а также «расширение продуктового портфеля».
Согласно открытым источникам, АО «Хлебопродукт» образовано еще в 1922 году. После ряда преобразований в конце 1992 года стартовала деятельность АО «Омскхлебопродукт» в его текущем юридическом статусе. Согласно данным ФНС, по состоянию на 2023 год среднесписочная численность сотрудников предприятия — 109 человек, в указанный период зарегистрирована чистая прибыль в 12,3 миллиона рублей при выручке свыше 511 миллионов рублей. Известно, что в числе имущественных активов компании — в том числе причал.
Напомним, в составе ГК «Продо» значатся еще несколько предприятий, базирующихся в Омской области. В частности, ей принадлежит АО «Омский бекон», где совсем недавно, 31 января 2025 года, официально сменился директор: Людмилу Воробьеву на руководящем посту сменил Денис Налепов.