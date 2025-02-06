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В Омской области за год восстановили права более 500 обманутых дольщиков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в среду, 5 февраля, провёл первое в этом году заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на нём, в частности, были подведены итоги работы за прошлый год.

В 2024 году в регионе были восстановлены права 506 дольщиков. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет. Из реестра проблемных домов исключили семь объектов.

Как было отмечено в ходе заседания, в прошлом году по данному направлению была выполнена большая работа. В том числе был введён ряд региональных мер поддержки обманутых дольщиков. 139 человек получили единовременные выплаты или же квартиры в домах, возводимых в рамках масштабных инвестиционных проектов. Ещё 297 дольщиков были обеспечены квартирами в двух введённых в эксплуатацию домах за счёт механизмов Фонда развития территорий. Права 59 человек были восстановлены в результате привлечения инвесторов для достройки трёх зданий.

В нынешнем году работа по восстановлению прав обманутых дольщиков будет продолжена. На заседании межведомственной комиссии подробно обсуждался каждый проблемный дом. Эти многоэтажки либо включены в Единый реестр проблемных объектов, либо представлены в региональном плане по восстановлению прав граждан. Также в ходе заседания был дан ряд поручений, исполнители отчитаются об их выполнении на следующей встрече, которая состоится через месяц.

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