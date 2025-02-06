В Омской области за год восстановили права более 500 обманутых дольщиков

Как было отмечено в ходе заседания, в прошлом году по данному направлению была выполнена большая работа. В том числе был введён ряд региональных мер поддержки обманутых дольщиков. 139 человек получили единовременные выплаты или же квартиры в домах, возводимых в рамках масштабных инвестиционных проектов. Ещё 297 дольщиков были обеспечены квартирами в двух введённых в эксплуатацию домах за счёт механизмов Фонда развития территорий. Права 59 человек были восстановлены в результате привлечения инвесторов для достройки трёх зданий.