В Омске на месте фабрики появится гостиница

Строительство гостиницы на улице Интернациональной в Омске поддержало правительство Омской области. Объект планируют построить в рамках инвестиционного проекта.
Территория под строительство — место, где расположено здание бывшей обувной фабрики «Луч». Здание 1915 года постройки является объектом культурного наследия. Его планируют отреставрировать и приспособить под новые цели.
О проекте стало известно около десяти лет назад. В октябре 2024 года было получено положительное заключение на инженерные изыскания. Теперь проект поддержал инвестиционный совет при правительстве Омской области.
Гостиница с апартаментами, рестораном, лаундж-баром и офисами займёт площадь более 20-ти тысяч квадратных метров.
Ранее мы писали, что в Омске 23 января 2025 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-отеля на ул. Победы, рядом с Омской крепостью.