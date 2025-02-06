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В Омске на месте фабрики появится гостиница

Новую гостиницу хотят построить на месте бывшей обувной фабрики в центре Омска.

Источник: Reuters

Строительство гостиницы на улице Интернациональной в Омске поддержало правительство Омской области. Объект планируют построить в рамках инвестиционного проекта.

Территория под строительство — место, где расположено здание бывшей обувной фабрики «Луч». Здание 1915 года постройки является объектом культурного наследия. Его планируют отреставрировать и приспособить под новые цели.

О проекте стало известно около десяти лет назад. В октябре 2024 года было получено положительное заключение на инженерные изыскания. Теперь проект поддержал инвестиционный совет при правительстве Омской области.

Гостиница с апартаментами, рестораном, лаундж-баром и офисами займёт площадь более 20-ти тысяч квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Омске 23 января 2025 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-отеля на ул. Победы, рядом с Омской крепостью.

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