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Нашествие саранчи в Новосибирской области опровергли в Россельхознадзоре

Отмечается, что работа по насекомым организована на всех территориях страны.

Источник: Depositphotos

Специалисты Россельхознадзора опровергли опасность нашествия саранчи в регионах России. По их словам, ситуация под контролем, а работа по борьбе с насекомыми организована.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что саранча угрожает 21 субъекту страны из-за аномально теплой зимы. Новосибирская область была в их числе.

В telegram-канале «Агроэксперт» привели слова замруководителя ведомства Тамары Астрахановой. Она сказала, что саранча не настолько страшна.

«Работа по борьбе с ней организована на всех территориях их развития и распространения уже много лет, и специалисты имеют огромный опыт. Поэтому нашествия саранчи не будет в России», — tg-канал цитирует Тамару Астраханову.

Кроме того, указано, что органы управления АПК закладывают средства на борьбу с данными насекомыми.

сельское хозяйство