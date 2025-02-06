Нашествие саранчи в Новосибирской области опровергли в Россельхознадзоре

Специалисты Россельхознадзора опровергли опасность нашествия саранчи в регионах России. По их словам, ситуация под контролем, а работа по борьбе с насекомыми организована.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что саранча угрожает 21 субъекту страны из-за аномально теплой зимы. Новосибирская область была в их числе.
В telegram-канале «Агроэксперт» привели слова замруководителя ведомства Тамары Астрахановой. Она сказала, что саранча не настолько страшна.
«Работа по борьбе с ней организована на всех территориях их развития и распространения уже много лет, и специалисты имеют огромный опыт. Поэтому нашествия саранчи не будет в России», — tg-канал цитирует Тамару Астраханову.
Кроме того, указано, что органы управления АПК закладывают средства на борьбу с данными насекомыми.