Из-за «сползающих» в котлован домов в Воронеже приостановили стройку

В среду, 5 декабря, Инспекция Госстройнадзора Воронежской области провела проверку строительства многоквартирного жилого дома по адресу: город Воронеж, улица 5 Декабря, 31. В комиссии присутствовали представители застройщика, проектной организации, прокуратуры Ленинского района, администрации Воронежа, управы Ленинского района.
Несмотря на то, что на момент мероприятия застройщик укреплял стены котлована, надзорный орган выявил многочисленные нарушения при организации строительной площадки — отсутствовали пешеходная галерея вдоль улицы 5 Декабря и пункты мойки колес строительной техники.
Также зафиксированы следующие серьезные нарушения:
- отсутствие части шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улице Гродненской, 53, улице 5 Декабря, 33;
- отсутствие распорки на выполненном шпунтовом ограждении;
- не соответствие проекту угла откоса котлована в местах, где шпунтовое ограждение не предусмотрено, в том числе со стороны дома 101Б по улице Челюскинцев.
Указанные нарушения при ведении земляных работ несут непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан существующих жилых домов, попадающих в зону влияния строительства. В соответствии с определением Центрального райсуда города Воронежа от 31 января 2025 года действие разрешения на строительство приостановлено, — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Кроме того, по результатам проверки виновных в нарушении законодательства привлекут к административной ответственности.