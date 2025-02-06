Из-за «сползающих» в котлован домов в Воронеже приостановили стройку

Указанные нарушения при ведении земляных работ несут непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан существующих жилых домов, попадающих в зону влияния строительства. В соответствии с определением Центрального райсуда города Воронежа от 31 января 2025 года действие разрешения на строительство приостановлено, — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.