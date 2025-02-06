Курсы валют на 6 февраля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь после выхода официальных данных о запасах в США. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:32 аст подешевели на 1,54%, до 75,03 долларов за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,64%, до 71,51 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей, до 423,79 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.