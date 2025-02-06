Курсы валют на 6 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть.
Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь после выхода официальных данных о запасах в США. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:32 аст подешевели на 1,54%, до 75,03 долларов за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,64%, до 71,51 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей, до 423,79 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы.
Цена на золото растет после публикации американской макростатистики. На 21:09 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,09 доллара или на 0,58%, до 2 892,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,42%, до 32,883 доллара за унцию. Ранее американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе сократился до 52,8% с уровня декабря в 54%. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта.
По данным coinmarketcap.com, на 21:45 аст bitcoin торговался по 97 646,31 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,74%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 755,01 доллар, понизившись в цене на 1,09%. Капитализация этой криптовалюты составила 332,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,19 трлн долларов.
Курс тенге.
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 февраля.
1 австралийский доллар 324,29 тенге.
1 азербайджанский манат 304,41 тенге.
10 армянский драм 13,05 тенге.
1 белорусский рубль 157,98 тенге.
1 бразильский реал 89,61 тенге.
10 венгерских форинтов 13,26 тенге.
1 гонконгский доллар 66,26 тенге.
1 грузинский лари 185,53 тенге.
1 датская крона 72,1 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,49 тенге.
1 доллар США 515,97 тенге.
1 евро 537,8 тенге.
1 индийская рупия 5,9 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 361,4 тенге.
1 китайский юань 70,97 тенге.
1 кувейтский динар 1673,16 тенге.
1 кыргызский сом 5,9 тенге.
1 малазийский ринггит 116,74 тенге.
1 мексиканский песо 25,18 тенге.
1 молдавский лей 27,73 тенге.
1 норвежская крона 46,13 тенге.
1 польский злотый 127,94 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,57 тенге.
1 российский рубль 5,25 тенге.
1 СДР 671,54 тенге.
1 сингапурский доллар 382,63 тенге.
1 таджикский сомони 47,47 тенге.
1 тайский бат 15,37 тенге.
1 турецкая лира 14,36 тенге.
100 узбекских сумов 3,99 тенге.
1 украинская гривна 12,4 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 646,97 тенге.
1 чешская крона 21,4 тенге.
1 шведская крона 47,36 тенге.
1 швейцарский франк 572,73 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,76 тенге.
100 южнокорейских вон 35,71 тенге.
1 японская иена 3,38 тенге.