В Волгоградской области подорожали популярные марки бензина

За неделю в Волгоградской области выросла цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Оба вида топлива стали дороже на 0,3%. Теперь на АЗС региона за литр в среднем просят 56,29 ₽ и 62,54 ₽ соответственно.
Стоимость «премиального» бензина осталась на прежнем уровне. Как и неделей ранее, волгоградцы должны будут отдать 82,46 ₽ за литр АИ-98, подсчитали в статистическом ведомстве.
Дизельное топливо также не изменилось в цене. Сейчас средняя стоимость литра солярки составляет 68,07 ₽
По данным Росстата, жители Волгоградской области и Республики Калмыкии в среднем на литр бензина тратят 59,56 ₽ — это низкий показатель в ЮФО. Следом идут Краснодарский край (59,58 ₽) и Астраханская область (59,70 ₽).