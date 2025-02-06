Совмин Беларуси увеличил надбавки к зарплате среднему медперсоналу. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
В сообщении сказано, что президиум Совета министров принял решение, связанное с увеличением размеров надбавки за работу в сфере здравоохранения медсотрудникам со средним специальным образованием. Говорится, что 24 января 2025 года Министерство здравоохранения приняло постановление № 9 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 52». Указанный документ предусматривает повышение оплаты труда врачей-специалистов.
«При этом размеры заработной платы среднего медперсонала этим документом сохранены на прежнем уровне», — сказано в сообщении.
Президиум белорусского правительства, рассмотрев данный документ, решил, что в данном виде постановление не в полной мере учитывает вклад среднего медперсонала в сферу охраны здоровья. Кроме того, оно не полностью соответствует поручению президента Беларуси о сбалансированном росте зарплаты всех категорий сотрудников.
В пресс-службе уточнили, что в целях справедливого учета интересов названной категории медсотрудников, обеспечения сбалансированного роста оплаты труда работников отрасли Президиум Совета министров поручил Минздраву вместе с Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты в трехдневный срок внести изменения в постановление в части увеличения в 2025 году надбавки за работу в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием.
Ранее Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025: «Надбавки врачам от 185% до 300% оклада».
Кстати, Минздрав сообщил, что зарплата сестринскому персоналу в 2025 повысится за счет надбавок.
Вместе с тем премьер Головченко сказал, что продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80,5 лет к 2040 году.