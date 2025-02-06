Совмин Беларуси увеличил надбавки к зарплате среднему медперсоналу

В пресс-службе уточнили, что в целях справедливого учета интересов названной категории медсотрудников, обеспечения сбалансированного роста оплаты труда работников отрасли Президиум Совета министров поручил Минздраву вместе с Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты в трехдневный срок внести изменения в постановление в части увеличения в 2025 году надбавки за работу в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием.