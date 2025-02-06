Школы построят в Нижнем Новгороде и Кстове

Также Совет утвердил участки в Дзержинске под строительство производственно-складского комплекса для изготовления крупных железобетонных конструкций (ООО «Техностройкомплекс», 145 235 квадратных метров, пять лет, 630 млн рублей), мебельного цеха (ООО «Комфорт», 4 489 квадратных метров, пять лет, 45 млн рублей), завода по выпуску железобетонных изделий (ООО «ДСК Альянс», 21 102 квадратных метра, пять лет, 70 млн рублей), комплекса по производству автомобильных кузовов (ООО «Автомаксстрой», 32 991 квадратный метр, 33 месяца, 186,6 млн рублей), цеха по производству сухих строительных смесей (ООО «Универсал-ресурс», 89 714 квадратных метров, пять лет, 180 млн рублей), комплекса по производству натуральных эфирных масел (ООО «Потенциал 2014», 200 165 квадратных метров, 33 месяца, 574,4 млн рублей) и производственного комплекса по созданию тентов, брезента и сеток на улице Новополевая в Нижнем Новгороде (ООО «ПСК Вектор», 137 735 квадратных метров, 31 месяц, 181,5 млн рублей).