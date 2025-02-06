Зампредседателя «Беларусбанка» назвала объем кредитования в долларах США

Специалист обратила внимание, что востребованности на первом месте сейчас белорусские рубли. Она добавила, что на втором месте — российские рубли, на третьем — китайские юани, а затем идут доллары и евро. Кожекина заявила, что экономике Беларуси доллары и евро уже не интересны.