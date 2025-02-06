Зампредседателя «Беларусбанка» назвала объем кредитования в долларах США

Председатель комиссии по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству Мингорсовета депутатов, заместитель председателя правления «Сберегательный банк “Беларусбанк” Светлана Кожекина назвала объем кредитования в долларах США, пишет агентство “Минск-Новости”.
Специалист обратила внимание, что востребованности на первом месте сейчас белорусские рубли. Она добавила, что на втором месте — российские рубли, на третьем — китайские юани, а затем идут доллары и евро. Кожекина заявила, что экономике Беларуси доллары и евро уже не интересны.
— Фактически осталось кредитование в долларах в минимальном объеме, — уточнила зампредседателя «Беларусбанка».
Тем временем Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 9−9,3%, что повлияет на кредиты.
Кроме того, «Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год.