Монтаж пролетов моста через реку Малиновка ведется в Приморье. Работы идут на 92-м километре дороги Дальнереченск — Ариадное, где летом просела опора мостового сооружения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Мостостроители «Примавтодора» приступили к монтажу первого и второго пролётных строений, а также плит проезжей части. Параллельно рабочие устраивают объезд частично обрушенного искусственного сооружения. Возвести его планируется в кратчайшие сроки. Ранее на проезжей части был создан деревянный настил, позволяющий транспортным средствам до 10 тонн безопасно передвигаться по искусственному сооружению.
Напомним, в 2025 году в Приморье приведут в порядок 22 мостовых сооружения, расположенные на территории 11 муниципалитетов. Из них 16 объектов будут обновлены в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».