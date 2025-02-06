Монтаж пролетов моста через реку Малиновка ведется в Приморье

Мостостроители «Примавтодора» приступили к монтажу первого и второго пролётных строений, а также плит проезжей части. Параллельно рабочие устраивают объезд частично обрушенного искусственного сооружения. Возвести его планируется в кратчайшие сроки. Ранее на проезжей части был создан деревянный настил, позволяющий транспортным средствам до 10 тонн безопасно передвигаться по искусственному сооружению.