Власти Самары ищут участок под крематорий за чертой города

«Вы правы, что крематорий Самаре нужен, его услуги востребованы. В границах города такое сооружение построить нельзя. Нет подходящих площадок. По санитарным правилам в километре от крематория не должно быть жилых домов. Поэтому место ищут за пределами города», — рассказали в пресс-службе.