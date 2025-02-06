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Власти Самары ищут участок под крематорий за чертой города

В администрации Самары рассказали, как продвигаются планы по строительству крематория.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ищут место для строительства крематория, о котором давно просят некоторые жители. В областном центре подходящего места нет. Об этом сообщили в городской администрации под одним из постов губернатора Самарской области.

«Про крематорий не забываем. Он нужен региону», — написал самарец.

Горожанину ответили в мэрии Самары.

«Вы правы, что крематорий Самаре нужен, его услуги востребованы. В границах города такое сооружение построить нельзя. Нет подходящих площадок. По санитарным правилам в километре от крематория не должно быть жилых домов. Поэтому место ищут за пределами города», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, протесты жителей и выбор площадки до сих пор остаются основными препятствиями на пути к строительству объекта. В 2018 году в качестве площадки рассматривали Рубежное.

Позднее было предложено еще три варианта — Волжский, Красноярский и Кинельский районы. СК начал проверку законности выделения участка под кладбище и крематорий около Самары.