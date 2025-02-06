Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках деловой программы Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в Куала-Лумпуре посетили штаб-квартиру корпорации Petronas — одного из лидеров в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и возобновляемой энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.