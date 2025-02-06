Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией

На встрече с президентом компании Мухаммедом Тауфиком речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества.
Глава Узбекистана поддержал перспективные планы по реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья и «зеленой» энергетики.
Стороны договорились о совместных работах в области геологоразведки, месторождений углеводородов, хранении углекислых газов, подготовке высококвалифицированных кадров на базе Университета Petronas.
На этом официальный визит Шавката Мирзиёева в Малайзию завершился.
В международном аэропорту Куала-Лумпура его проводили министр образования Малайзии Замбри Абдул Кадир и другие официальные лица.