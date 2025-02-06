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Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках деловой программы Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в Куала-Лумпуре посетили штаб-квартиру корпорации Petronas — одного из лидеров в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и возобновляемой энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

На встрече с президентом компании Мухаммедом Тауфиком речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Узбекистана поддержал перспективные планы по реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья и «зеленой» энергетики.

Стороны договорились о совместных работах в области геологоразведки, месторождений углеводородов, хранении углекислых газов, подготовке высококвалифицированных кадров на базе Университета Petronas.

На этом официальный визит Шавката Мирзиёева в Малайзию завершился.

В международном аэропорту Куала-Лумпура его проводили министр образования Малайзии Замбри Абдул Кадир и другие официальные лица.

Шавкат Мирзиеев
экономика
энергетика