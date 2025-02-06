«Терморобот» обеспечит теплом село в Хабаровском крае

В селе Калинка Хабаровского района провели модернизацию отопительного комплекса, в рамках которой из строя вывели устаревшую котельную, которая использовала в качестве топлива мазут. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вместо неё администрация муниципалитета установила и запустила автоматическую систему выработки тепла, которая называется «Терморобот».
Отметим, что работы по модернизации районной энергосистемы ведутся поэтапно с 2022 года в рамках профильных концессионных соглашений. Общий объём инвестиций на сегодняшний день составляет 65,5 миллиона рублей.
На эти деньги было установлено шесть автоматических котлов, смонтировано насосное и теплообменное оборудование, а также создана пристройка модульного типа к капитальному зданию основной котельной.
Как сказал представитель концессионера ООО «АмурТермоЭнерго» Николай Пономарёв, новая система повысит надёжность теплоснабжения граждан, максимально сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечит возможность автономной работы без необходимости постоянного нахождения на объекте специалистов.
— Весь процесс подачи и сгорания топлива, а также температура теплоносителя автоматизированы в соответствии с текущими погодными условиями. Особенность автоматической работы котлов также позволяет сократить эксплуатационные затраты на персонал и экономить топливо, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе администрации Хабаровского района.
Напомним, что с 2020 по 2022 годы в районе было заключено семь концессионных соглашений, благодаря которым автоматические угольные котельные также были установлены в сёлах Благодатное, Князе-Волконское, Мирное, Сергеевка, Гаровка-2, Чёрная Речка.