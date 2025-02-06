«Терморобот» обеспечит теплом село в Хабаровском крае

В селе Калинка Хабаровского района провели модернизацию отопительного комплекса, в рамках которой из строя вывели устаревшую котельную, которая использовала в качестве топлива мазут. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вместо неё администрация муниципалитета установила и запустила автоматическую систему выработки тепла, которая называется «Терморобот».