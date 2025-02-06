В Нацбанке ответили на предложение «включить печатный станок»

Печать денег — это в любом случае еще больше инфляция, это налог на бедных, и он сильнее всего ударит по самым социально незащищенным слоям населения, то есть люди, у которых трудовые доходы обесценятся, средний класс, у которых сбережения обесценятся. Поэтому это такое предложение. Надо думать. Я считаю, что это не выход.