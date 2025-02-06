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В Нацбанке ответили на предложение «включить печатный станок»

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов прокомментировал предложение мажилисмена Серика Егизбаева, который призвал «включить печатный станок» для решения проблем аграриев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее депутат предложил правительству и Нацбанку принять «смелое и неординарное решение» об увеличении эмиссии денежной массы.

Или, попросту говоря, включить печатный станок хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства и обеспечить аграриям условия для нормальной работы. На фоне перехода правительства от политики субсидирования фермеров к политике доступного кредитования такой подход поможет аграриям более безболезненно адаптироваться к новым экономическим условиям.

в частности, предложил депутат Мажилиса

В кулуарах Сената журналисты попросили Баймагамбетова прокомментировать предложение депутата. По его словам, это приведет к еще большей инфляции.

Печать денег — это в любом случае еще больше инфляция, это налог на бедных, и он сильнее всего ударит по самым социально незащищенным слоям населения, то есть люди, у которых трудовые доходы обесценятся, средний класс, у которых сбережения обесценятся. Поэтому это такое предложение. Надо думать. Я считаю, что это не выход.

заявил Баймагамбетов
экономика
сельское хозяйство