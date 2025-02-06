В Нацбанке ответили на предложение «включить печатный станок»

Ранее депутат предложил правительству и Нацбанку принять «смелое и неординарное решение» об увеличении эмиссии денежной массы.
Или, попросту говоря, включить печатный станок хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства и обеспечить аграриям условия для нормальной работы. На фоне перехода правительства от политики субсидирования фермеров к политике доступного кредитования такой подход поможет аграриям более безболезненно адаптироваться к новым экономическим условиям.
В кулуарах Сената журналисты попросили Баймагамбетова прокомментировать предложение депутата. По его словам, это приведет к еще большей инфляции.
Печать денег — это в любом случае еще больше инфляция, это налог на бедных, и он сильнее всего ударит по самым социально незащищенным слоям населения, то есть люди, у которых трудовые доходы обесценятся, средний класс, у которых сбережения обесценятся. Поэтому это такое предложение. Надо думать. Я считаю, что это не выход.