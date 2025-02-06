Автоэксперт Мосеев: автобренд Xсite вынужден будет устроить распродажу

«Насколько я понимаю, и сейчас производство Xсite уже остановлено и ситуация по дальнейшему развитию бренда непонятна. Если они будут продавать машины, как в прошлом году, стоков хватит года на три. Реально они будут продаваться быстрее: я думаю, что в какой-то момент Xсite, как и Kaiyi, поймет, что нужно резко сбрасывать цену», — ожидает Мосеев.