На Кубани проиндексированы соцвыплаты более 551 тысячи жителей

На Кубани проиндексированы федеральные выплаты, пособия и компенсации более 551 тысячи жителей. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.
Выплаты получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой отечественной войны, чернобыльцы и семьи с детьми. Денежная поддержка увеличилась на 9,5%. Вместе с тем проиндексирован набор социальных услуг.
Кроме того, изменилась сумма выплаты для семей с детьми-инвалидами и инвалидов с детства первой группы. В настоящее время она составляет 10 950 рублей.
Увеличилась и поддержка родителей, воспитывающих детей до 1,5 лет. Вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка и пособия беременным женщинам, которые остались без работы из-за закрытия предприятия.
«Все изменения произошли автоматически, без необходимости подачи дополнительных документов, поэтому жителям не нужно никуда обращаться», — отметила Анна Минькова.