На Кубани проиндексированы соцвыплаты более 551 тысячи жителей

Увеличилась и поддержка родителей, воспитывающих детей до 1,5 лет. Вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка и пособия беременным женщинам, которые остались без работы из-за закрытия предприятия.