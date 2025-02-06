«Азимут» запустит дополнительный рейс из Сочи в Тель-Авив

Новый рейс А45023/5024 позволит пассажирам выбрать более удобное время для перелета. Авиабилеты уже поступили в продажу.



Напомним, на сегодняшний день по этому направлению также выполняет рейсы авиакомпания «Red Wings».



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что летом 2025 года из Сочи планируют запустить новый международный маршрут. Авиакомпания «Jazeera Airways» рассматривает возможность открытия прямых рейсов в Эль-Кувейт.