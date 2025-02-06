Некоторым жителям Башкирии выплатят по 18 тысяч рублей

Так, одной из знаменитых доноров Башкирии является сотрудница филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по городу Нефтекамску Гульнара Сабурова. Женщина уже 10 лет сдает плазму, которая спасла не одну жизнь. Своим примером Гульнара вдохновила и своих коллег, решивших стать донорами.