Некоторым жителям Башкирии выплатят по 18 тысяч рублей

В Башкирии почетным донорам России выплатят по 18 тысяч рублей. Об этом рассказала министр труда республики Ленара Иванова.
На ежегодную выплату смогут рассчитывать более 11,2 тысяч человек. До 1 апреля деньги поступят жителям, удостоенным звания «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».
Так, одной из знаменитых доноров Башкирии является сотрудница филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по городу Нефтекамску Гульнара Сабурова. Женщина уже 10 лет сдает плазму, которая спасла не одну жизнь. Своим примером Гульнара вдохновила и своих коллег, решивших стать донорами.