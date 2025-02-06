Аквариумист, конюх, инструктор по плаванию: рейтинг самых необычных вакансий в Воронеже

Аналитики рассказали, что за последний месяц в нашем регионе представители компаний разместили более 16,5 тыс. предложений о работе в самых разных сферах. Чаще всего требуются продавцы, курьеры, консультанты и водители, но порой нужны совсем редкие специалисты.
Одна из таких «редких» вакансий — инструктор по плаванию для детей. Специалист необходим одному из местных центров. Платить обещают от 60 до 150 тысяч рублей в месяц на руки. От 40 тысяч рублей в воронежском регионе может зарабатывать конюх, который возьмет на себя заботу о животных. Лошади обитают на территории отеля, который находится недалеко от регионального центра.
В местную офтальмологическую клинику требуется рефлекторный хирург. Квалифицированному специалисту готовы предложить от 80 тысяч рублей. Аквариумист нужен парку развлечений. Опыт работы или хотя бы соответствующее увлечение желательно, но обязательным требованием не является. Всему необходимому обещают научить. Платить готовы от 48 тысяч. Скотнику в загородном комплексе предлагают от 50 тысяч рублей, а агрохимику — только от 30 тысяч.