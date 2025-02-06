Аквариумист, конюх, инструктор по плаванию: рейтинг самых необычных вакансий в Воронеже

Одна из таких «редких» вакансий — инструктор по плаванию для детей. Специалист необходим одному из местных центров. Платить обещают от 60 до 150 тысяч рублей в месяц на руки. От 40 тысяч рублей в воронежском регионе может зарабатывать конюх, который возьмет на себя заботу о животных. Лошади обитают на территории отеля, который находится недалеко от регионального центра.