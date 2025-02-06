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Волгоградский предприниматель «превратил» лосося в семгу

Партию опасной рыбы нашли в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор обнаружил предприятие в Волгоградской области, где 11 кило лосося превратились в такое же количество семги. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты, проверяя электронные ветдокументы в системе «Меркурий», нашли нарушения. Из замороженной рыбы производителю удалось сделать такое же количество слабосоленого товара.

По данным системы, на предприятии не только сохранили первоначальный вес, но и превратили один вид рыбы в другой, просто изменив запись в электронном документе.

Производственный сертификат аннулировали и подозрительная рыба не попала на прилавки магазинов. Нарушение порядка оформления документов и, что еще важнее, прослеживаемости продукции, грозит предпринимателю проверкой.