17 регионов Казахстана зависят от республиканского бюджета

Как известно, на протяжении многих лет все еще сохраняется высокая зависимость одних и тех же регионов от дотаций. Так, на 2025 год из 20 регионов только 3 (Атырауская область и гг. Астана и Алматы) стали донорами республиканского бюджета. Конечно, главным критерием остается создание примерно одинаковых условий для жизни на всей территории Казахстана. Тем не менее усилия по выравниванию уровня развития регионов не приносят должного эффекта: ВВП на душу населения за январь-сентябрь 2024 года составил 4221,0 тыс. тенге. В региональном разрезе лидирующие позиции занимают Атырауская область (13958,2 тыс.тенге), г. Алматы (7295,3 тыс.тенге) и г. Астана (6276,2 тыс. тенге) и на последних позициях находятся Туркестанская область (1472,5 тыс. тенге), Жамбылская область (1820,5 тыс.тенге) и область Жетісу (2011,4 тыс.тенге).