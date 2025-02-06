«Пробок больше не станет»: мэр Уфы о строительстве двух ЖК в Сипайлово

«Я глубоко убежден, что Уфа должна строиться и развиваться, это тренд всех городов. Пробок больше не станет. Наглядный пример, кто ездит в Москву, видит: за 20 лет ситуация с пробками никак не изменилась независимо от того, строится жилье или нет. У нас достаточно крупная внутренняя миграция. Люди переезжают из одного района города в другой», — высказал уверенность Ратмир Мавлиев.