«Пробок больше не станет»: мэр Уфы о строительстве двух ЖК в Сипайлово

Напомним, местные жители опасаются, что, когда ЖК введут в эксплуатацию, в детских садах и школах не будет хватать мест, а на въезде в микрорайон увеличатся заторы.
«Я глубоко убежден, что Уфа должна строиться и развиваться, это тренд всех городов. Пробок больше не станет. Наглядный пример, кто ездит в Москву, видит: за 20 лет ситуация с пробками никак не изменилась независимо от того, строится жилье или нет. У нас достаточно крупная внутренняя миграция. Люди переезжают из одного района города в другой», — высказал уверенность Ратмир Мавлиев.
Также мэр отметил, что за последние 4 года наладили работу с застройщиками по их привлечению к социальным проектам. В частности, на данный момент в столице за их счет возводятся три детских сада. Кинотеатр «Победа» тоже восстанавливают за счет привлеченных инвестиций.
Что касается Сипайлово, застройщик, который будет возводить дома на месте бывшей «Карусели», будет финансировать благоустройство улицы Максима Рыльского.