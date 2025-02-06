Завершено строительство трех долгостроев в Нижнем Новгороде

Введены в эксплуатацию ЖД «Гелиос», ЖД «Приокский» и дом на улице Полтавская, 15 в Советском районе города. Кроме того, были восстановлены права более 550 обманутых дольщиков, из которых 484 — в Нижнем Новгороде и 66 — в Дзержинске.