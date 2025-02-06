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Завершено строительство трех долгостроев в Нижнем Новгороде

Строительство трех многоквартирных домов, которые долгое время считались проблемными, завершено в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Введены в эксплуатацию ЖД «Гелиос», ЖД «Приокский» и дом на улице Полтавская, 15 в Советском районе города. Кроме того, были восстановлены права более 550 обманутых дольщиков, из которых 484 — в Нижнем Новгороде и 66 — в Дзержинске.

Эти объекты стали частью масштабной работы по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Как отметил заместитель председателя правительства РФ, председатель Наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин, в 2024 году по всей стране с помощью федеральных механизмов было достроено 53 проблемных дома. Ключи от новых квартир получат около 10,7 тысячи человек.

Еще не так давно в России остро стоял вопрос пострадавших дольщиков. Правительство проделало большую работу, чтобы снизить остроту этой социальной проблемы. Всего с 2019 года восстановлены права порядка 254 тысяч граждан.

подчеркнул Марат Хуснуллин

В Нижегородской области продолжается работа по ликвидации долгостроев. В настоящее время ведутся работы по завершению строительства двух многоквартирных домов в Нижнем Новгороде — ЖК «Дом на Горького» и ЖК «Июль».

Для помощи обманутым дольщикам используются как федеральные, так и региональные механизмы. К федеральным относятся завершение строительства проблемных объектов и выплата компенсаций по решению Наблюдательного совета ФРТ.

Ранее сообщалось, что 33 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Дзержинске в 2025 году.

недвижимость