Завершено строительство трех долгостроев в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.
Введены в эксплуатацию ЖД «Гелиос», ЖД «Приокский» и дом на улице Полтавская, 15 в Советском районе города. Кроме того, были восстановлены права более 550 обманутых дольщиков, из которых 484 — в Нижнем Новгороде и 66 — в Дзержинске.
Эти объекты стали частью масштабной работы по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Как отметил заместитель председателя правительства РФ, председатель Наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин, в 2024 году по всей стране с помощью федеральных механизмов было достроено 53 проблемных дома. Ключи от новых квартир получат около 10,7 тысячи человек.
Еще не так давно в России остро стоял вопрос пострадавших дольщиков. Правительство проделало большую работу, чтобы снизить остроту этой социальной проблемы. Всего с 2019 года восстановлены права порядка 254 тысяч граждан.
В Нижегородской области продолжается работа по ликвидации долгостроев. В настоящее время ведутся работы по завершению строительства двух многоквартирных домов в Нижнем Новгороде — ЖК «Дом на Горького» и ЖК «Июль».
Для помощи обманутым дольщикам используются как федеральные, так и региональные механизмы. К федеральным относятся завершение строительства проблемных объектов и выплата компенсаций по решению Наблюдательного совета ФРТ.
Ранее сообщалось, что 33 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Дзержинске в 2025 году.