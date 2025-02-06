Повысили выплаты: новые правила «Дальневосточной ипотеки» вступают в силу

Новые правила по «Дальневосточной ипотеке» вступают в силу с 7 февраля. Условия опубликованы на сайте министерства финансов.
Так, ранее действовал механизм, при котором правительство компенсирует банкам разницу между льготной ставкой и ключевой, увеличенную на размер субсидии. Размер данной субсидии будет увеличен. Правительство повысит ставку возмещения для банков по «Дальневосточной ипотеке».
Она будет увеличена в зависимости от типа и условия приобретаемого жилья. Все кредиты под ипотеку, взятые с 7 февраля по 6 августа текущего года, будут выполнены по новым условиям.
Кроме того, после поручения президента банки исключили так называемые «лимиты» при выдаче ДВ-ипотеки. На них жаловались многие желающие купить недвижимость. Так, отныне из программы исключен механизм лимитов по кредитам.