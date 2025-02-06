Изменен порядок трудоустройства безработных с переселением в сельскую местность

Механизм реализации указанной меры предусматривает заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и социальной защите, безработным и нанимателем о переселении безработного и членов его семьи в связи с переездом на работу в другую местность, а также выплату денежных средств и осуществление контроля за выполнением договорных обязательств.