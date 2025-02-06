Изменен порядок трудоустройства безработных с переселением в сельскую местность

В пресс-службе министерства разъяснили, что инструкцией предусматривается оказание финансовой поддержки безработным гражданам при переселении в сельскую местность. Так, финансовая поддержка оказывается в размере девятикратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату трудоустройства. С 1 февраля 2025 года — Br4028,76.
Механизм реализации указанной меры предусматривает заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и социальной защите, безработным и нанимателем о переселении безработного и членов его семьи в связи с переездом на работу в другую местность, а также выплату денежных средств и осуществление контроля за выполнением договорных обязательств.
В ведомстве отметили, что постановление принято в целях привлечения и закрепления кадров на селе, оказания дополнительной поддержки привлекаемым на работу в сельскую местность. Документ вступает в силу с 7 февраля 2025 года.