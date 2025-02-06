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На Кубани расширена поддержка жителей сельских территорий

В Краснодарском крае началась реализация инициативы губернатора по расширению государственной поддержки для жителей малых сельских населенных пунктов. Теперь владельцы «сельских усадеб» смогут рассчитывать на финансовую помощь при подключении своих домов к системам жизнеобеспечения, таким как электро-, газо-, тепло— и водоснабжение, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.

Эта мера направлена на улучшение качества жизни в отдаленных уголках региона и создание привлекательных условий для проживания и работы.

Согласно новым правилам, жители малых сел получат социальную выплату из краевого бюджета, которую можно будет направить на подключение к необходимым коммунальным сетям.

«Реализация программы даст возможность жителям улучшить условия жизни и привлечь новые рабочие кадры в аграрный сектор, особенно в те районы, где наблюдается нехватка специалистов. Она позволит не только облегчить бремя расходов для семей, но и повысить уровень инфраструктуры в таких населенных пунктах. Кроме того, программа поможет сохранить уникальную культуру кубанских сел и поддержать традиционный образ жизни людей, которые хотят жить на земле и заниматься развитием сельского хозяйства», — прокомментировала Светлана Бессараб.

сельское хозяйство