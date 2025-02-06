На Кубани расширена поддержка жителей сельских территорий

«Реализация программы даст возможность жителям улучшить условия жизни и привлечь новые рабочие кадры в аграрный сектор, особенно в те районы, где наблюдается нехватка специалистов. Она позволит не только облегчить бремя расходов для семей, но и повысить уровень инфраструктуры в таких населенных пунктах. Кроме того, программа поможет сохранить уникальную культуру кубанских сел и поддержать традиционный образ жизни людей, которые хотят жить на земле и заниматься развитием сельского хозяйства», — прокомментировала Светлана Бессараб.