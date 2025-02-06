Долги маслозавода «Донское золото» на 1,2 млрд рублей выставили на торги

ООО «Донское золото» было зарегистрировано в 2014 году в поселке Гигант Сальского района Ростовской области. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», учредителем с долей 99,99% является ООО «Юст-МК», остальной долей 0,01% владела Ольга Царенко. Компания выпускала подсолнечные масла под брендами «Донское золото» и «О’Масло». Завод был способен перерабатывать 350 тыс. тонн масличного сырья в год, получая при этом более 150 тыс. тонн масла и 140 тыс. тонн шрота. Продукция предприятия продавалась не только в России, но и экспортировалась в страны ближнего и дальнего зарубежья. По данным Масложирового союза России, в 2017 году «Донское золото» входило в топ-20 по переработке масличных культур в стране.