В мэрии Омска назвали сроки ремонта обрушившегося коллектора на Перелета

В четверг, 6 февраля 2025 года, мэрия Омска дала прогноз по ремонту коллектора, сообщив, что с 30 января специалисты перекачивают сточные воды. Также подрядчик приступил к работам по замене участка трубопровода.
«По оценке специалистов, работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5 — 2 месяцев. Услуги водоотведения не ограничиваются. Специалисты проводят работы параллельно: коллектор принимает сточные воды и их перекачивают, подрядная организация готовит необходимые материалы для ремонтных работ, проводит работы по понижению уровня воды в котловане, прочищает коллектор. Только после этого будет возможно приступить к замене трубопровода», — рассказали в городской администрации.
Как заявляется, участок, где произошло обрушение, будут ремонтировать в первую очередь. В целом специалистам предстоит заменить более 200 метров труб.