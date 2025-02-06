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В мэрии Омска назвали сроки ремонта обрушившегося коллектора на Перелета

Ранее «СуперОмск» сообщал об обрушении коллектора рядом с новостройкой по адресу Перелета, 12, корпус 1, что в Кировском административном округе города.

Источник: Reuters

В четверг, 6 февраля 2025 года, мэрия Омска дала прогноз по ремонту коллектора, сообщив, что с 30 января специалисты перекачивают сточные воды. Также подрядчик приступил к работам по замене участка трубопровода.

«По оценке специалистов, работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5 — 2 месяцев. Услуги водоотведения не ограничиваются. Специалисты проводят работы параллельно: коллектор принимает сточные воды и их перекачивают, подрядная организация готовит необходимые материалы для ремонтных работ, проводит работы по понижению уровня воды в котловане, прочищает коллектор. Только после этого будет возможно приступить к замене трубопровода», — рассказали в городской администрации.

Как заявляется, участок, где произошло обрушение, будут ремонтировать в первую очередь. В целом специалистам предстоит заменить более 200 метров труб.

ЖКХ