В мэрии Омска назвали сроки ремонта обрушившегося коллектора на Перелета

«По оценке специалистов, работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5 — 2 месяцев. Услуги водоотведения не ограничиваются. Специалисты проводят работы параллельно: коллектор принимает сточные воды и их перекачивают, подрядная организация готовит необходимые материалы для ремонтных работ, проводит работы по понижению уровня воды в котловане, прочищает коллектор. Только после этого будет возможно приступить к замене трубопровода», — рассказали в городской администрации.