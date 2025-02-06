В Комсомольске-на-Амуре построят крупный логистический центр

ПАО «Яковлев» намерено наращивать выпуск самолётов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе Юности. И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет — основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона.