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В Комсомольске-на-Амуре построят крупный логистический центр

Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолётов SJ-100.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре ПАО «Яковлев» планирует построить логистический центр площадью около 10 тыс. кв. м. Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолётов SJ-100, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы региона.

ПАО «Яковлев» намерено наращивать выпуск самолётов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе Юности. И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет — основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона.

Детали проекта мы обсудили в Москве с гендиректором Объединённой авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой. Он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре создан первый в России центр специализации по сборке дверей и люков гражданских авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ил-114, Ту-214, — поделился в своем канале Дмитрий Демешин.