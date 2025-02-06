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В Ростове планируют тариф с бесплатной пересадкой из автобуса в электричку

Тариф автобус-электричка и ряд других транспортных обновлений планируют в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове-на-Дону запланировали ввод тарифа «автобус — городская электричка», который предполагает оплату только за проезд в автобусе при пересадке в течение 60 минут. Это один из краткосрочных планов концепции развития транспортного комплекса региона до 2030 года.

Также в ближайшее время в донской столице будут уделять внимание развитию выделенных полос, созданию динамического расписания для автобусов и эффективной системы отслеживания транспорта.

В среднесрочной перспективе власти намерены разработать региональный стандарт транспортного обслуживания и внедрить адаптивные маршруты на социально значимых направлениях. Также будут приниматься меры для решения ситуации с нехваткой водителей.

Среди долгосрочных задач — безбарьерность транспортных связей, безлимитные билеты длительного действия, приоритет движения общественного транспорта, специальное приложение для пассажиров.

Все краткосрочные задачи собираются выполнить в течение года, среднесрочные — в срок до трех лет, долгосрочные — за более чем три года. Сначала многие планы будут внедрять в донской столице, а потом опыт распространят в муниципалитетах.