В Ростове планируют тариф с бесплатной пересадкой из автобуса в электричку

В 2025 году в Ростове-на-Дону запланировали ввод тарифа «автобус — городская электричка», который предполагает оплату только за проезд в автобусе при пересадке в течение 60 минут. Это один из краткосрочных планов концепции развития транспортного комплекса региона до 2030 года.
Также в ближайшее время в донской столице будут уделять внимание развитию выделенных полос, созданию динамического расписания для автобусов и эффективной системы отслеживания транспорта.
В среднесрочной перспективе власти намерены разработать региональный стандарт транспортного обслуживания и внедрить адаптивные маршруты на социально значимых направлениях. Также будут приниматься меры для решения ситуации с нехваткой водителей.
Среди долгосрочных задач — безбарьерность транспортных связей, безлимитные билеты длительного действия, приоритет движения общественного транспорта, специальное приложение для пассажиров.
Все краткосрочные задачи собираются выполнить в течение года, среднесрочные — в срок до трех лет, долгосрочные — за более чем три года. Сначала многие планы будут внедрять в донской столице, а потом опыт распространят в муниципалитетах.