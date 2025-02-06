Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС

Барсегян рассказала, что Комиссия запустила информационный ресурс — Карту развития агроиндустрии, где в интерактивном режиме отражена информация о более чем 260 крупных инвестпроектах, реализуемых в ЕАЭС, на сумму более $18 млрд. Карта позволяет инвесторам принимать взвешенные решения по новым сельхозпроектам с учетом уже реализуемых.