Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС

Она отметила, что цифровизация сельского хозяйства Союза обеспечит доступ к глобальным рынкам, повысит безопасность продовольственных ресурсов и упростит доступ к финансовым услугам.
Комментируя развитие цифровой экономики агропромышленного комплекса ЕАЭС, Барсегян сообщила, что в целом предпринимаемые государствами-членами системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельхозпродукции на 25,4%.
Важную роль в обеспечении Союза продовольствием играет взаимная торговля, объемы которой выросли в 1,6 раза, благодаря чему уровень обеспеченности ЕАЭС основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия достиг 93%.
Важно не только сохранить, но и преумножить эту положительную тенденцию.
По ее словам, решить эту глобальную задачу поможет внедрение технологических инноваций.
Одним из инструментов для ускоренного роста сельскохозяйственного производства является трансформация аграрного рынка в цифровую модель. Именно в этом направлении сосредоточены усилия как Комиссии, так и национальных правительств.
Барсегян рассказала, что Комиссия запустила информационный ресурс — Карту развития агроиндустрии, где в интерактивном режиме отражена информация о более чем 260 крупных инвестпроектах, реализуемых в ЕАЭС, на сумму более $18 млрд. Карта позволяет инвесторам принимать взвешенные решения по новым сельхозпроектам с учетом уже реализуемых.
Важным шагом в развитии электронной торговли сельхозпродукцией также стало подписание Соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Его практическая реализация начнется с июня 2026 года.