В Прикамье снизились объемы продаж квартир в новостройках

— Снижение продаж очень ощутимое. Непомерно дорогая ипотека заставляет потенциальных покупателей отложить сделку или направить средства на вклады и депозиты, если они рассматривали недвижимость в качестве инвестиционного инструмента, — пояснила эксперт по сделкам с недвижимостью Анастасия Охота. — Похожая ситуация складывается и на вторичном рынке: на одного платежеспособного покупателя порой приходится более 20 продавцов. Желающие приобрести квартиру со сделками не торопятся, поскольку ждут снижения цен, которое уже не за горами. При этом в Прикамье сегодня формируется очень большой отложенный спрос на жилье. Он даст о себе знать, когда ситуация улучшится.