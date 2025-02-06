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В Прикамье снизились объемы продаж квартир в новостройках

Строительная отрасль Пермского края в сложной ситуации, об этом красноречиво говорит снижение продаж нового жилья. За прошлый год, по данным работающих в регионе крупных строительных компаний, объемы реализации упали на 33 процента. Почувствовав охлаждение интереса покупателей, девелоперы приостанавливают некоторые проекты до лучших времен. Эксперты сходятся во мнении, что оживить рынок смогут новые льготные ипотечные программы, а также проекты комплексного развития территорий (КРТ).

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году главными негативными факторами для строительного рынка стали повышение ключевой ставки Банка России с 16 до 21 процента, а также отмена с 1 июля льготной ипотеки под восемь процентов годовых. В первую очередь они повлияли на стоимость жилья, которая, по данным компании «Циан. Аналитика», в Прикамье за год выросла на 19 процентов и составила в среднем 148 тысяч рублей за квадратный метр. Высокие цены снизили возможности покупателей, а отмена льготной ипотеки заставила многих вообще отказаться от планов улучшения жилищных условий.

В результате число сделок на первичном рынке к ноябрю прошлого года по сравнению с январем уменьшилось на 35,7 процента. В декабре наблюдался небольшой рост, но его эксперты связывают с закрытием банковских вкладов, которое традиционно происходит в конце года, а также получением бонусов и премий от работодателей. Люди стали чаще использовать для покупки недвижимости собственные сбережения: доля сделок без использования ипотеки увеличилась до 70 процентов.

О состоянии рынка недвижимости в Прикамье говорят и данные регионального управления ФНС: в прошлом году жители региона подали на две тысячи меньше обращений за налоговыми вычетами после крупных покупок. Главной причиной этого стало сокращение количества сделок по приобретению квартир.

— Снижение продаж очень ощутимое. Непомерно дорогая ипотека заставляет потенциальных покупателей отложить сделку или направить средства на вклады и депозиты, если они рассматривали недвижимость в качестве инвестиционного инструмента, — пояснила эксперт по сделкам с недвижимостью Анастасия Охота. — Похожая ситуация складывается и на вторичном рынке: на одного платежеспособного покупателя порой приходится более 20 продавцов. Желающие приобрести квартиру со сделками не торопятся, поскольку ждут снижения цен, которое уже не за горами. При этом в Прикамье сегодня формируется очень большой отложенный спрос на жилье. Он даст о себе знать, когда ситуация улучшится.

Люди стали чаще использовать для покупки недвижимости собственные сбережения: доля сделок без использования ипотеки увеличилась до 70 процентов.

По мнению экспертов, на этом фоне девелоперы приостановили около 30 процентов проектов, которые планировали реализовать в Перми, а также отодвинули сроки завершения уже реализуемых.

Насколько высок в сложившихся условиях риск банкротства крупных застройщиков? По мнению директора департамента оценки компании «Инвест-Аудит» Евгения Железнова, запас прочности у девелоперов, работающих в Пермском крае, еще есть, ну, а рядовые потребители от последствий банкротства застройщиков сегодня надежно защищены механизмом эскроу-счетов.

Условия для благоприятных изменений на рынке могут наступить уже в третьем квартале этого года, когда истечет срок банковских вкладов, открытых на полгода. Если этот момент совпадет с понижением ставки ЦБ РФ и кредиты станут доступнее, то, возможно, недвижимость вновь станет для граждан приоритетным инструментом вложения средств.

В региональном минстрое отмечают, что в этом году для строителей будут действовать различные федеральные меры поддержки. Среди них упрощенная система заключения контрактов «под ключ» и специальный порядок подтверждения пригодности новых строительных материалов. При этом оживить рынок поможет механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который обеспечит большие объемы возведения нового жилья за счет расселения ветхих и аварийных домов.

— Порядка 20 процентов ввода многоквартирных домов в Прикамье приходится на долю бюджетных заказчиков: Фонда защиты прав дольщиков, муниципальных заказчиков, работающих в рамках программы расселения аварийного жилья, — рассказал министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. — В прошлом году в благоустроенные помещения переехали четыре тысячи жильцов аварийных домов, а в этом году будут переселены уже пять тысяч человек.

По словам главы краевого минстроя, в Перми уже заключены договоры с девелоперами по пяти территориям. Суммарно будет расселено около 90 тысяч квадратных метров старого жилфонда. Примерные инвестиции застройщиков в проекты КРТ составят более 10 миллиардов рублей.

Еще один путь развития регионального рынка лежит через появление на нем крупных федеральных застройщиков, готовых инвестировать значительные суммы в возведение жилья и социальной инфраструктуры. В прошлом году в Прикамье пришел московский девелопер «Самолет», который до конца 2040 года планирует построить в регионе более миллиона квадратных метров. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией региональные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

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