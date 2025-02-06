В Прикамье снизились объемы продаж квартир в новостройках

В прошлом году главными негативными факторами для строительного рынка стали повышение ключевой ставки Банка России с 16 до 21 процента, а также отмена с 1 июля льготной ипотеки под восемь процентов годовых. В первую очередь они повлияли на стоимость жилья, которая, по данным компании «Циан. Аналитика», в Прикамье за год выросла на 19 процентов и составила в среднем 148 тысяч рублей за квадратный метр. Высокие цены снизили возможности покупателей, а отмена льготной ипотеки заставила многих вообще отказаться от планов улучшения жилищных условий.
В результате число сделок на первичном рынке к ноябрю прошлого года по сравнению с январем уменьшилось на 35,7 процента. В декабре наблюдался небольшой рост, но его эксперты связывают с закрытием банковских вкладов, которое традиционно происходит в конце года, а также получением бонусов и премий от работодателей. Люди стали чаще использовать для покупки недвижимости собственные сбережения: доля сделок без использования ипотеки увеличилась до 70 процентов.
О состоянии рынка недвижимости в Прикамье говорят и данные регионального управления ФНС: в прошлом году жители региона подали на две тысячи меньше обращений за налоговыми вычетами после крупных покупок. Главной причиной этого стало сокращение количества сделок по приобретению квартир.
— Снижение продаж очень ощутимое. Непомерно дорогая ипотека заставляет потенциальных покупателей отложить сделку или направить средства на вклады и депозиты, если они рассматривали недвижимость в качестве инвестиционного инструмента, — пояснила эксперт по сделкам с недвижимостью Анастасия Охота. — Похожая ситуация складывается и на вторичном рынке: на одного платежеспособного покупателя порой приходится более 20 продавцов. Желающие приобрести квартиру со сделками не торопятся, поскольку ждут снижения цен, которое уже не за горами. При этом в Прикамье сегодня формируется очень большой отложенный спрос на жилье. Он даст о себе знать, когда ситуация улучшится.
Люди стали чаще использовать для покупки недвижимости собственные сбережения: доля сделок без использования ипотеки увеличилась до 70 процентов.
По мнению экспертов, на этом фоне девелоперы приостановили около 30 процентов проектов, которые планировали реализовать в Перми, а также отодвинули сроки завершения уже реализуемых.
Насколько высок в сложившихся условиях риск банкротства крупных застройщиков? По мнению директора департамента оценки компании «Инвест-Аудит» Евгения Железнова, запас прочности у девелоперов, работающих в Пермском крае, еще есть, ну, а рядовые потребители от последствий банкротства застройщиков сегодня надежно защищены механизмом эскроу-счетов.
Условия для благоприятных изменений на рынке могут наступить уже в третьем квартале этого года, когда истечет срок банковских вкладов, открытых на полгода. Если этот момент совпадет с понижением ставки ЦБ РФ и кредиты станут доступнее, то, возможно, недвижимость вновь станет для граждан приоритетным инструментом вложения средств.
В региональном минстрое отмечают, что в этом году для строителей будут действовать различные федеральные меры поддержки. Среди них упрощенная система заключения контрактов «под ключ» и специальный порядок подтверждения пригодности новых строительных материалов. При этом оживить рынок поможет механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который обеспечит большие объемы возведения нового жилья за счет расселения ветхих и аварийных домов.
— Порядка 20 процентов ввода многоквартирных домов в Прикамье приходится на долю бюджетных заказчиков: Фонда защиты прав дольщиков, муниципальных заказчиков, работающих в рамках программы расселения аварийного жилья, — рассказал министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. — В прошлом году в благоустроенные помещения переехали четыре тысячи жильцов аварийных домов, а в этом году будут переселены уже пять тысяч человек.
По словам главы краевого минстроя, в Перми уже заключены договоры с девелоперами по пяти территориям. Суммарно будет расселено около 90 тысяч квадратных метров старого жилфонда. Примерные инвестиции застройщиков в проекты КРТ составят более 10 миллиардов рублей.
Еще один путь развития регионального рынка лежит через появление на нем крупных федеральных застройщиков, готовых инвестировать значительные суммы в возведение жилья и социальной инфраструктуры. В прошлом году в Прикамье пришел московский девелопер «Самолет», который до конца 2040 года планирует построить в регионе более миллиона квадратных метров. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией региональные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме.