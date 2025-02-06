Экс-депутат заксобрания стал индивидуальным предпринимателем

Первым на этот факт обратило внимание агентство Ura.ru. Требуется начальник отдела туризма. Зарплата до 60 тыс. руб. в месяц на руки. Требования: высшее образование, знание федерального и регионального законодательства, говорится в описании вакансии. Соискатель должен уметь эффективно планировать свою работу, системно решать задачи и оперативно реализовывать управленческие решения. В мэрии агентству сообщили, что вакансия размещена в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму.