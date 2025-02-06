Транспортный Ренессанс. Проблему перевозок в Самаре решат «Ирбис» и «Львята»

Донастройка транспортной системы.
Прежде всего, новая команда области и города отказалась от вредоносной политики лечения симптомов и «латания дыр», а принялась полностью реформировать всю систему наземного транспорта.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре 2024 года анонсировал ревизию городской дорожно-транспортной и системы общественного транспорта с привлечением столичных экспертов.
Глава Самары Иван Носков сообщил, что транспортная система города будет обновлена.
«У нас большие планы. В регионе по приглашению губернатора работают эксперты из Москвы. Они разрабатывают новую транспортную систему Самары, не только в трамвайном, но и в автобусном и троллейбусном сообщении. Есть планы по участию в федеральных программах и нацпроектах, в частности, по капремонту путей и инфраструктуры. Надо понимать, что быстро — не будет. Но есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом!», — отметил он.
Существенную лепту в обновление транспортной системы областного центра вносит и финансовый партнер города — Сбер, который предложил оптимальные условия лизинга на трамваи.
«Львята» в городе.
По словам Ивана Носкова, в Самаре начинается новая эпоха трамвайного движения. И это действительно так. Трамвайная и троллейбусная инфраструктура охватывает восемь из девяти районов Самары. Тысячи горожан ежедневно передвигаются на электротранспорте.
Самарцам пообещали новые трамваи и слово своё сдержали. С конца 2024 года по улицам города плавно поехали новые низкопольные трехсекционные трамваи «Витязь М». Их панорамные окна позволяют любоваться видами города, а эргономичные сиденья делают поездку комфортной и приятной. Широкие двери ускоряют процесс входа и выхода пассажиров на остановках. Интерьер создан с применением алюминиевых сплавов, что делает его долговечным и пожаробезопасным. Общая пассажировместимость трамвая — 260 человек.
А со дня на день на улицах Самары появятся одновагонные трамваи «Львёнок».
«Первую партию “Львят” для Самары собрали на “Невском заводе электрического транспорта” в Санкт-Петербурге. Четыре вагона уже оправлено в ваш город. Всего будет поставлен 71 трамвай этой модели. Из них 40 вагонов — в этом году. “Львёнок” — элегантный и инновационный трамвай с низкопольной поворотной тележкой, который обязательно понравится самарцам», — рассказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» — основной поставщика электротранспорта — Александр Дубровкин.
По его словам, в салоне вагона есть USB-розетки, климат-контроль и информационные экраны. Система пассивной безопасности включает двери с активной кромкой, а также корпус из алюминия, что снижает риск травм при ДТП. «Львенок» вмещает 155 пассажиров, из них 40 — сидячие места.
Руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин на недавно прошедшей пресс-конференции рассказал, что старые «Татры» наконец уйдут на заслуженный покой. А новым подвижным составом усилят, прежде всего, самые пассажироёмкие маршруты — №№ 5 и 22.
«Уверен, что постепенно и планомерно мы наведем порядок в “трамвайном деле”. Есть некоторый символизм в том, что программа обновления стартует в юбилейный для самарского трамвая год — в этом году мы отмечаем 110-летие открытия трамвайного движения в Самаре», — отметил Иван Носков в своём телеграмм-канале.
Ремонт трамвайных путей.
Но одних только новых вагонов мало. Они должны ехать по прочным рельсам. К сожалению, трамвайно-троллейбусная инфраструктура Самары в плачевном состоянии. В городе 166,5 км трамвайных путей, и они изношены на более чем 75%.
«Мы начали приводить в порядок инфраструктуру электротранспорта. В прошлом году был отремонтирован участок трамвайных путей на Ново-Садовой от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной. На этом отрезке скорость трамвая стала выше, а, значит, растёт качество обслуживания пассажиров. В этом году мы починим Ново-Садовую от Ново-Вокзальной до завода им. Тарасова. Во время ремонта для горожан предусмотрены бесплатные перевозки на автобусах, которые будут объезжать ремонтируемый участок», — рассказал Сергей Маркин.
В течение 2025 года в Самаре запланирован ремонт как минимум на пяти участках трамвайного полотна.
В 2025 году в Самаре подготовят проекты капремонта пяти участков трамвайных путей:
по ул. Ново-Садовой на участке от Ново-Вокзальной до Постникова оврага,
по кабельным линиям от пересечения Московского шоссе с ул. Ново-Вокзальной к тяговой подстанции № 20 в районе Ботанического сада;
по кабельным линиям от ул. Антонова-Овсеенко до тяговой подстанции № 28 на пересечении улиц Революционной и Гаражной;
по ул. Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до завода им. Тарасова;
по ул. Ново-Садовой от завода им. Тарасова до ул. Гастелло.
Автобусная лихорадка.
Автобусы в Самаре охватывают 60% наземных перевозок. Ранее горожане неоднократно жаловались на то, что их мало на линии, что они ходят не по графику, а в вечернее время их вообще, как ветром сдувает. Ситуация, близкая к катастрофе, складывалась с автобусами маршрута №№ 50 и 51, которые соединяют город с отдалённым Красноглинским районом.
Автобусный кризис был устранён, когда в город выпустили 300 новых автобусов LOTOS.
С 1 января 2025 года в Самаре появился новый перевозчик — ООО «Ирбис». Он взял на себя обслуживание шести маршрутов: №№ 13, 39, 59, 86, 87 и 91. Последний — новый.
«По указанным маршрутам с начала года курсируют 52 автобуса марки “Citymax” Павловского автозавода. Весь подвижной состав у нас новый — 2024 года выпуска. Мы выбрали комфортабельные низкопольные автобусы с удобствами для людей с ОВЗ и кондиционерами. Мы следим, чтобы транспорт ходил строго по расписанию. Все наши водители — профессионалы с опытом. За нарушения в работе нам грозят штрафы, поэтому мы заинтересованы в бесперебойной работе подвижного состава», — рассказал генеральный директор компании-перевозчика Игорь Кузнецов.
По его словам, на любые жалобы на нарушения в работе автобусов будет мгновенная реакция.
Остальные городские автобусные маршруты остались у прежнего подрядчика — ООО «СамараАвтоГаз», работа которого теперь жёстко регулируется.
Оценка горожан и экспертов.
Самарцы и общественные активисты отметили позитивную динамику в решении транспортных проблем в городе.
«Положительные изменения заметны невооружённым глазом. Мы все видели “Витязей”, новые красивые автобусы. Запущены новые автобусные маршруты, и они востребованы жителями. Нельзя мгновенно улучшить то, что разрушалось годами. Главное, чтобы новая команда не сбавляла темп, и к концу 2025 года, думаю, транспортная система в Самаре кардинально преобразится», — отметил заместитель председателя регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Самарской области Алексей Сорокин.
Екатерина Сотникова живет в Самаре в районе сквера Санфировой и отмечает явное улучшение транспортной ситуации:
«Раньше “двойку” и 24-й автобус было не дождаться вечером. Сейчас они стали ходить ритмичнее. К тому же появились большие 53-ие автобусы и добавили новый маршрут — № 90. Он соединяет автостанцию “Аврора” и “Волгарь”. Ещё хочу отметить, что, как и в других российских городах, большие автобусы выглядят стильно с нанесенной на них самарской символикой».