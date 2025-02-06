Транспортный Ренессанс. Проблему перевозок в Самаре решат «Ирбис» и «Львята»

«У нас большие планы. В регионе по приглашению губернатора работают эксперты из Москвы. Они разрабатывают новую транспортную систему Самары, не только в трамвайном, но и в автобусном и троллейбусном сообщении. Есть планы по участию в федеральных программах и нацпроектах, в частности, по капремонту путей и инфраструктуры. Надо понимать, что быстро — не будет. Но есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом!», — отметил он.