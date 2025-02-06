В Петербурге согласовали новый мост через Неву

Заключение КГИОП опубликовано 6 февраля. Оно выдано на участок магистрали от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и ул. 2-й Луч до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.
«Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через р. Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками», — говорится в тексте. Кроме того, уточняется, что высотные отметки моста — от 9,8 метров до 10,3 метров. Примерно таков подмостовой габарит и у находящегося в нескольких десятках метров Финляндского моста.
«Фонтанка» подробно рассказывала о низководной разводной переправе, которая появится в составе Широтной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц, и о том, что ее облик обусловлен именно находящимся рядом Финляндским мостом.
Строительство II-IV этапов Широтной магистрали (от Витебской развязки до КАД) начнется летом 2025 года сразу в нескольких местах.