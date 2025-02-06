Рекордное число сирот Хабаровского края получили жилье

В 2024 году более 300 детей-сирот Хабаровского края получили собственное жилье. Это на 38% больше, чем в 2023 году. Такие данные приводит министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. По поручению губернатора Дмитрия Демешина, вопрос обеспечения жильем сирот включен в Атлас проблемных объектов, что позволило значительно ускорить процесс, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.