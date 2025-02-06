Рекордное число сирот Хабаровского края получили жилье

В 2024 году более 300 детей-сирот Хабаровского края получили собственное жилье. Это на 38% больше, чем в 2023 году. Такие данные приводит министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. По поручению губернатора Дмитрия Демешина, вопрос обеспечения жильем сирот включен в Атлас проблемных объектов, что позволило значительно ускорить процесс, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
За прошлый год жильем были обеспечены 304 человека. 140 из них получили квартиры из государственного жилфонда, а 164 — приобрели жилье самостоятельно, используя краевые выплаты. Особо следует отметить новую меру поддержки — выплаты по мировым соглашениям, заключенным во исполнение решений судов. На эту программу, инициированную Дмитрием Демешиным, было выделено 565 млн рублей, что позволило помочь 137 детям-сиротам.
С 2024 года социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются детям-сиротам, проходящим военную службу по контракту, а с конца декабря — и тем, чьи супруги/супруги служат по контракту. Это позволило направить 111 млн рублей на помощь 27 сиротам.
В 2025 году работа по обеспечению жильем детей-сирот будет продолжена. Для получения дополнительной информации и консультаций необходимо обратиться в краевое министерство ЖКХ по телефонам:
Следует отметить, что в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» в 2024 году было построено и передано министерству ЖКХ 58 квартир для детей-сирот.