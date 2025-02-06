Свердловские власти направили 234 млн рублей на замену лифтов в четырех городах

В департаменте отметили, что в 2025 году власти намерены обновить около 350 лифтов в многоквартирных домах региона. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн руб. По данным департамента, в 2024 году власти заменили 451 лифт, общая стоимость произведенных работ составила более 1,7 млрд руб.