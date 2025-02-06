В строительство двух ТРЦ в Сочи инвестируют более 3,5 млрд рублей

В мэрии также уточнили, что объем инвестиций может быть скорректирован после ввода объектов в эксплуатацию. Изначально в проект планировали вложить 3,3 млрд руб. Инвесторы не разглашаются.
Сейчас застройщики получили все необходимые разрешения и приступили к работам. Объекты планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году. Оба центра входят в пятерку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Сочи.
Соглашение о возведении ТРЦ подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.