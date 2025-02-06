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В строительство двух ТРЦ в Сочи инвестируют более 3,5 млрд рублей

Власти Сочи планируют увеличить инвестиции в строительство двух торгово-развлекательных центров в Центральном и Хостинском районах. Сумма вложений превысит 3,5 млрд руб, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Источник: Коммерсантъ

В мэрии также уточнили, что объем инвестиций может быть скорректирован после ввода объектов в эксплуатацию. Изначально в проект планировали вложить 3,3 млрд руб. Инвесторы не разглашаются.

Сейчас застройщики получили все необходимые разрешения и приступили к работам. Объекты планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году. Оба центра входят в пятерку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Сочи.

Соглашение о возведении ТРЦ подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

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