Плюс двадцать тонн золота — в Казахстане увеличились запасы драгоценного металла

По его словам, в прошлом году впервые были поставлены на государственный учет 23 месторождения твердых полезных ископаемых. По итогам разведки прирост запасов по золоту составил 20 тонн, меди — 48 тысяч тонн, хрома — 464 тысячи тонн, по свинцу и цинку — около 290 тысяч тонн, сообщает, цитируя вице-министра, пресс-служба МПС Казахстана.
В результате региональных работ государственного геологического изучения недр выявлено 38 участков, перспективных на твердые полезные ископаемые, среди которых редкоземельные металлы, бериллий, бурый уголь, золото, цирконий, ниобий и вольфрам.
Вице-министр упомянул, что в обновленном Кодексе «О недрах и недропользовании» закреплен «заявочный принцип доступа к геологоразведочным территориям», и это привело к старту масштабной геологоразведки в секторе. На сегодняшний день уже выдано 3000 лицензий на геологоразведку.
По словам Ирана Шархана, в прошлом году в Казахстан пришли юниорные компании и мировые гиганты — Fortescue, Barrick, BHP, First Quantum Minerals и др. Уже присутствовавшая компания Rio Tinto и отечественные компании расширили площади поисков.
Десять иностранных компаний запланировали в своих бюджетах около 41 млрд тенге ($79,2 млн) инвестиций в геологоразведку, и это даст возможность проведения исследований на площади 25 тысяч квадратных километрjd.
Кстати, в планах министерства достижение геолого-геофизической изученности территории Казахстана до 2,2 млн квадратных километров к концу 2026 года. В конце 2024 года показатель был доведен до 2014,4 тысячи квадратных километров. Министерством в 2025 году запланировано увеличить его до 2038,2 тысячи квадратных километров. Общая сумма финансирования этих работ на три года составляет более 20 млрд. тенге ($38,6 млн).