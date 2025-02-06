Плюс двадцать тонн золота — в Казахстане увеличились запасы драгоценного металла

Кстати, в планах министерства достижение геолого-геофизической изученности территории Казахстана до 2,2 млн квадратных километров к концу 2026 года. В конце 2024 года показатель был доведен до 2014,4 тысячи квадратных километров. Министерством в 2025 году запланировано увеличить его до 2038,2 тысячи квадратных километров. Общая сумма финансирования этих работ на три года составляет более 20 млрд. тенге ($38,6 млн).