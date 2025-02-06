Минстрой России: Все строительство в Татарстане идет сбалансированно

Все строительство в Татарстане идет сбалансированно объем строящегося жилья и распроданность такого жилья дают понимание, что все проекты точно будут выполнены. Об этом заявил заместитель министра строительства России Никита Стасишин на проходящем в столице РТ международном форуме Казаныш.