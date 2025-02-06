Минстрой России: Все строительство в Татарстане идет сбалансированно

«Татарстан за последние шесть лет перевыполнил поставленные задачи по объему ввода жилья. Республика вышла на объем ввода около 3,5 млн кв. метров ежегодно», — отметил замминистра.
Он подчеркнул, что все жилищное строительство, благоустройство и комплексное развитие территорий в республике не только создает новые квадратные метры и социальные объекты, улучшает качество жизни, но и создает новое качество продуктов.
Стасишин добавил, что в Татарстане есть много федеральных застройщиков, которые конкурируют между собой не ценой квадратного метра, а качеством создаваемых объектов.
В завершение своего выступления замминистра обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову и заявил, что в мае на XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» приедут более 30 федеральных застройщиков.