ТЦ «Самбери» во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке

«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по информации, поступившей из социальных сетей об обнаружении грызуна в торговом центре сети “Самбери” по улице Невельского, 19 во Владивостоке, готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли», — говорится в сообщении.