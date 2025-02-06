ТЦ «Самбери» во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Торговый центр «Самбери» во Владивостоке проверят после информации в соцсетях об обнаруженном грызуне, материалы по согласованию контрольно-надзорных мероприятий будут направлены в органы прокуратуры, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео с крупным грызуном: на кадрах запечатлена внушительных размеров крыса, которая лакомилась мясными полуфабрикатами с открытого прилавка в магазине в торговом центре во Владивостоке по улице Невельского.
«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по информации, поступившей из социальных сетей об обнаружении грызуна в торговом центре сети “Самбери” по улице Невельского, 19 во Владивостоке, готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли», — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле, подчеркнули в управлении.
В Telegram-канале прокуратуры Приморья позже сообщили, что надзорное ведомство также организовало проверку, потребовав проверить на месте соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. «По результатам будет принят необходимый комплекс мер реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве региона.