За год Свердловская область получила 28 миллиардов рублей на госпрограммы

В 2024 году Свердловская область получила 28 миллиардов рублей на выполнение государственных программ из федерального бюджета. Об этом 6 февраля на заседании правительства заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Шмыков. По его словам, представители местного правительства должны активнее привлекать средства в областную казну, в том числе и в рамках развития государственно-частного партнерства.
— Работа ведется системно и эффективно, но резервы для ее улучшения, безусловно, есть. Мы должны четко и организованно включиться в предстоящие заявочные кампании, чтобы реализовать все намеченные планы, — отметил Алексей Шмыков.
Больше всего средств, получаемых из федерального бюджета, идет в сферы образования (более 30%), здравоохранения (около 23%); на развитие транспортной системы (в районе 17,5%); а также доступного и комфортного жилья и в отрасль коммунальных услуг (свыше 15%). Предполагается, что в 2025 году Свердловская область получит около 30 миллиардов рублей в 2025 году.
— Одним из способов развития инфраструктуры, требующей капиталоемких вложений, является привлечение частных инвестиций, — передает слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова Департамент информационной политики региона.
Примечательно, что на начало 2025 года в области реализуется 70 концессионных соглашений. При этом общий объем инвестиций в рамках государственно-частного партнерства составляет в районе 55 миллиардов рублей.