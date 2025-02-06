За год Свердловская область получила 28 миллиардов рублей на госпрограммы

Больше всего средств, получаемых из федерального бюджета, идет в сферы образования (более 30%), здравоохранения (около 23%); на развитие транспортной системы (в районе 17,5%); а также доступного и комфортного жилья и в отрасль коммунальных услуг (свыше 15%). Предполагается, что в 2025 году Свердловская область получит около 30 миллиардов рублей в 2025 году.