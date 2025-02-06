Новосибирские власти увеличили объем финансирования науки и инноваций

Правительство Новосибирской области сделало значительный шаг в поддержке научной и инновационной деятельности, увеличив бюджет на эти цели почти на 80 миллионов рублей.
В 2025 году объем государственной поддержки науки и инноваций в регионе превысит 730 миллионов рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году, когда на эти цели было выделено свыше 650 миллионов рублей.
5 февраля, в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, состоялась пресс-конференция с участием представителей власти. На мероприятии обсуждались ключевые направления развития научной отрасли, а также меры по продвижению инновационных разработок новосибирских ученых. Эти усилия направлены на укрепление технологического лидерства страны и обеспечение конкурентоспособности региона в научной сфере.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев подчеркнул, что научно-технологическое развитие является одним из важнейших приоритетов для регионального правительства. Увеличение финансирования позволит не только поддерживать текущие проекты, но и стимулировать появление новых идей и технологий, которые могут быть внедрены в различные отрасли экономики.
Рост бюджетных ассигнований на науку и инновации свидетельствует о серьезном отношении властей региона к развитию интеллектуального потенциала. Новосибирская область, известная своими научными центрами и исследовательскими институтами, продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих научных регионов России.