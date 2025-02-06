Власти Казани выкупят у горожан аварийные квартиры в доме № 3 на улице Димитрова

В Кировском районе Казани городские власти выкупят квартиры в доме № 3 на улице Димитрова. Здание признано аварийным и подлежит сносу. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Согласно документу, власти не только выкупят жилье, но и изымут в муниципальную собственность землю под домом. Речь идет об участке площадью 959 квадратных метров.
Стоит отметить, что двухэтажный дом № 3 на улице Димитрова был построен еще в 1961 году. В нем находится восемь квартир.